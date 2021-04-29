Карта распространения коронавируса на 29 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 29 апреля
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба на утро 29 апреля в Удмуртии коронавирусом заразились еще 52 человека, а 67 пациентов выздоровели и их выписали.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 15 651
Глазов - 1 459
Воткинск - 1 375
Можга - 1 758
Сарапул - 1 214
Завьяловский район - 1 803
Алнашский район - 634
Балезинский район - 489
Вавожский район - 287
Воткинский район - 361
Глазовский район - 349
Граховский район - 196
Дебесский район - 297
Игринский район - 771
Камбарский район - 291
Каракулинский район - 213
Кезский район - 339
Кизнерский район - 336
Киясовский район - 217
Красногорский район - 315
Малопургинский район - 484
Можгинский район - 295
Сарапульский район - 385
Селтинский район - 272
Сюмсинский район - 241
Увинский район - 905
Шарканский район - 576
Юкаменский район - 284
Якшур-Бодьинский район - 492
Ярский район - 279
Вакцину от COVID-19 уже поставили 86 532 человека.
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