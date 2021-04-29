Карта распространения коронавируса на 29 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 29 апреля Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 29 апреля в Удмуртии коронавирусом заразились еще 52 человека, а 67 пациентов выздоровели и их выписали.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 15 651

Глазов - 1 459

Воткинск - 1 375

Можга - 1 758

Сарапул - 1 214

Завьяловский район - 1 803

Алнашский район - 634

Балезинский район - 489

Вавожский район - 287

Воткинский район - 361

Глазовский район - 349

Граховский район - 196

Дебесский район - 297

Игринский район - 771

Камбарский район - 291

Каракулинский район - 213

Кезский район - 339

Кизнерский район - 336

Киясовский район - 217

Красногорский район - 315

Малопургинский район - 484

Можгинский район - 295

Сарапульский район - 385

Селтинский район - 272

Сюмсинский район - 241

Увинский район - 905

Шарканский район - 576

Юкаменский район - 284

Якшур-Бодьинский район - 492

Ярский район - 279

Вакцину от COVID-19 уже поставили 86 532 человека.

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