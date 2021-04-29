Расписание трамваев № 4, 8, 11 изменится на 30 апреля в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

Пресс-служба ИжГЭТ поделилась расписанием трамвайных маршрутов № 4, 8, 11, работающих только в часы "пик, на предпраздничный день - 30 апреля 2021 года.

Так, в первой половине дня они будут ходить согласно своему обычному расписанию.

А вот во второй половине дня маршруты выйдут на рейсы раньше, но и раньше закончат свое движение, так как 30 апреля – это укороченный день.

Фото: пресс-служба ИжГЭТ

«Обращаем внимание, что остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в соответствии с обычными расписаниями буднего дня», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что в центре города будут перекрыты для движения транспорта некоторые улицы из-за репетиций парада. А 1 мая дороги будут закрыты из-за старта велогонки.

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