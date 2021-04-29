17-летний подросток пострадал в ДТП на перекрестке на улице Новостроительная в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне вечером, 28 апреля, напротив дома № 28 по улице Новостроительная в Ижевске 19-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» врезался в машину «Шевроле Нива». Молодой человек не уступил дорогу второму автомобилю на перекрестке. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД.

В результате «Фольксваген Поло» выехал на тротуар. У автомобиля сильно повреждено левое крыло. Вторая машина осталась на проезжей части, но у нее сломан капот.

За рулем «Шевроле Нива» находилась 43-летняя женщина. Она не пострадала.

А травмы разной степени тяжести получили 17-летний пассажир автомобиля «Шевроле Нива» и сам молодой водитель «Фольксвагена Поло».

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