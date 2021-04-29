17-летний подросток из Удмуртии предстанет перед судом за нецензурную переписку от имени преподавателя Фото: pixabay.com

В суд с обвинительным приговором направили уголовное дело против 17-летнего учащегося одного из образовательных учреждений Сюмсинского района, который обвиняется в нарушении тайны переписки и неправомерном доступе к компьютерной информации. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следствие выяснило, что в конце 2020 года студент в тот момент, когда его преподаватель вышел из класса и оставил там свой телефон, зашел на педагога в социальной сети. После чего прочитал личные переписки взрослого человека. Более того, он написал оскорбительное сообщение другому пользователю якобы от имени преподавателя и сменил статус на странице, использовав нецензурную лексику.

Молодой человек свою вину признал.

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