Гаражная амнистия: что нужно знать жителям Ижевска о новом законе?

Эдуард Кудрин, директор кадастровой компании «Меридиан» и Наталья Дергачева, начальник юридического отдела кадастровой палаты по Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Гаражная амнистия начнет действовать с сентября 2021 года. В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (12+) о нововведениях рассказали Эдуард Кудрин, директор кадастровой компании «Меридиан» и Наталья Дергачева, начальник юридического отдела кадастровой палаты по Удмуртии.

В нашем подкасте вы узнаете: что дает оформление земли? Кто не сможет воспользоваться амнистией? Какие документы потребуются для этого и куда обратиться? Существуют ли льготы и придется ли платить налог?

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