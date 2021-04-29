Андрей Макаров ушел с должности начальника управления по работе с партиями администрации главы Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

26 апреля Андрей Макаров покинул пост руководителя управления по работе с политическими партиями и общественными объединениями администрации главы и правительства Удмуртии. Он ушел с должности в связи с соглашением сторон служебного контракта. Указ, подписанный главой республики Александром Бречаловым, разместили на официальном сайте правительства региона.

На эту должность он был назначен в марте 2020 года.

Андрей Макаров рассказал «Ъ-Удмуртия» (18+), что переходит на новую работу. При этом подробности не раскрыл.

Андрей Макаров родился 20 декабря 1986 года в городе Устинов Удмуртской АССР. В 2009 г. окончил ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» по специальности «Социология». Политическую карьеру начал в 2012 году на посту помощника председателя Государственного Совета Удмуртии. А в 2014 году был помощником главы Удмуртии.

Напомним, ранее Максиму Шумихин перешел с должности руководителя секретариата главы Удмуртии на пост замруководителя администрации главы и правительства республики. Новым руководителем секретариата главы стал Александр Курятников, который до этого был его заместителем.

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