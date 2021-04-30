Погода в Ижевске на 30 апреля: облачно с прояснениями и до +12°С

Погода в Ижевске на 30 апреля Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, последний день месяца и предпраздничный день. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 30 апреля.

По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет облачно с прояснениями. Дневная температура составит +9…+12°С. Магнитное поле спокойное. Давление 750 мм рт. ст.

К ночи похолодает и набегут тучи. Кроме того, усилится ветер - он будет дуть со скоростью 4,5 м/с.

Желаем вам хороших праздников и выходных!

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