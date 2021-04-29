С 1 мая троллейбусы переходят на летнее расписание в Ижевске

Фото: пресс-служба МУП «ИжГЭТ»

С 1 мая 2021 года движение троллейбусных маршрутов МУП «ИжГЭТ» будет осуществляться по летнему варианту расписаний. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Это значит, что изменится время прибытия троллейбусов к остановкам. Кроме того, сдвинется начало и конец рабочего дня маршрутов. А еще поменяются интервалы движения транспорта в течение всего.

«В первое время рекомендуем нашим пассажирам приходить к своим остановкам пораньше, чтобы привыкнуть к новому расписанию», - говорится в сообщении.

Подробное расписание можно узнать здесь.

Напомни, с 1 мая также в Ижевске запустят 11 дачных автобусных маршрутов. А 24 мая в Ижевске уже курсирует автобус № 450.

Напомним, ранее мы сообщали, что в центре города будут перекрыты для движения транспорта некоторые улицы из-за репетиций парада. А 1 мая дороги будут закрыты из-за старта велогонки. А расписание трамваев № 4, 8, 11 изменится на 30 апреля.

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