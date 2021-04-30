Работы по благоустройству сквера «Заречный» начались в Ленинском районе Ижевска

28 апреля, в Ленинском районе Ижевска стартовали работы по благоустройству сквера «Заречный». На преображение 1,6 га территории подрядчикам выделили 22 миллиона рублей, сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте».

«Здесь планируется несколько входных зон, будут выложены дорожки из плитки разного цвета как для прогулок, так и для пробежек. В центральной части предусмотрена ротонда, сценический комплекс для проведения массовых мероприятий. Зонирование будет предполагать и тихие зоны, зоны для детей, для занятий спортом», - рассказал мэр.

План сквера «Заречный» начались в Ленинском районе Ижевска Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Пешеходные дорожки выложат тротуарной плиткой трех цветов, для удобства передвижения маломобильных групп населения предусмотрено обустройство доступной среды.

В парке установят 57 светильников и 27 скамеек и урн. Кроме того оборудуют на территории велопарковку.

Работы должны быть завершены до октября 2021 года.

Напомним, это пространство для благоустройства выбрали сами жители столицы Удмуртии. В голосования за общественные территории за сквер «Заречный» отдали свои голоса почти 27 тысяч горожан.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Погода в Ижевске на 30 апреля: облачно с прояснениями и до +12°С

Художница из Перми преобразит водонапорную башню на центральной площади Ижевска