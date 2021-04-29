Художница из Перми преобразит водонапорную башню на центральной площади Ижевска

Художница из Перми преобразит водонапорную башню на центральной площади города Ижевска Фото: Архив «КП» в Ижевске

1 мая в 11:00 пермская пермская художница Елена Слобцева приедет в столицу Удмуртии и преобразит старинную водонапорную башню на центральной площади города Ижевска. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказали представители микро-арт-группы «Город Устинов».

Они сообщают, что ее инсталляция будет кратковременной и просуществует всего около двух часов.

Организаторы сообщают, что акция будет посвящена воображениям о будущем башни, которую собираются выставить на торги. Кроме того, в этот день пройдет обсуждение современного творчества с самой художницей.

Елена Слобцева родилась, живёт и работает в Перми. Девушка обучалась в США. Она занимается stop-motion и компьютерной анимацией, а также делает скульптуры и инсталляции

Напомним, башня построена в 1915 году. Долгое время она использовалась для тренировок ижевских скалолазов. А в 2008 году здание было признано аварийным. В 2014 году там открыли Музей воды. Продать башню уже хотели ранее, в 2017 году, однако тогда этого сделать не удалось.

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