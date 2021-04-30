Новый водопровод строят на улице Удмуртской в Ижевске

Фото: со страницы мэра Ижевска Олега Бекмеметьева

На улице Удмуртской в Ижевске появится новый водопровод. Сейчас там уже идут строительные работы. На участке от ул. Холмогорова до ул. маршала Фалалеева уложат трубу длиной более 250 метров и диаметром 400 мм. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

На этот объект потратят 9,28 млн рублей из средств инвестиционной программы МУП «Ижводоканал».

Фото: со страницы мэра Ижевска Олега Бекмеметьева

«В планах водоканала на этот год - десятки строительных объектов, которые повысят надежность и качество услуг водоснабжения и водоотведения», - сообщает мэр города.

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