Особую экономическую зону промышленно-производственного типа хотят создать в Завьяловском районе Удмуртии

Группу по работе над проектом по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Удмуртии возглавил первый вице-премьер региона Константин Сунцов Фото: Амир Закиров

«Ъ-Удмуртия» со ссылкой на слова первого вице-премьера Удмуртии Константин Сунцов сообщает, что в Завьяловском районе хотят создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа. Сейчас для разработки проекта образовали рабочую группу. Такое распоряжение подписал председатель правительства республики Ярослав Семенов.

Заявку планируется подать уже в 2021 году. Эксперты отмечает, что ОЭЗ важно в Удмуртии для привлечения крупных инвесторов, в том числе иностранных.

В настоящий момент мы ведем работу по подготовке заявки на создание особой экономической зоны в Завьяловском районе. В планах подать ее до 2022 года. Это очень удобное расположение в плане логистики, близости к Ижевску, аэропорту. Для резидентов особых экономических зон действуют льготы по налогу на прибыль, имущество, землю, пониженные страховые взносы, льготы по уплате таможенных платежей», - сообщил «Ъ-Удмуртия» Константин Сунцов.

Кстати, возглавил рабочую группу по созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа первый вице-премьер Константин Сунцов.

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