Задержанному с крупной партией наркотиков 23-летнему жителю Ижевска грозит до 20 лет лишения свободы

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии при силовой поддержке спецподразделения «Гром» по подозрению в сбыте крупной партии наркотиков задержан 23-летний ижевчанин. При нем нашли 300 граммов запрещенного вещества, которые были изъяты сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Также сотрудники правоохранительных органов изъяли у молодого человека весы и упаковочный материал.

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Установлено, что наркотики он купил через интернет-магазин, чтобы перепродать. Закладку подозреваемый забрал в лесу в Завьяловском районе.

Ранее судимый за совершение аналогичного преступления молодой человек арестован. Против него возбудили уголовное дело. Ижевчанину грозит до 20 лет лишения свободы.

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