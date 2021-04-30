Три пенсионерки скончались от коронавируса в Удмуртии 30 апреля

Вакцину от COVID-19 уже поставили 86 794 человека Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 30 апреля в Удмуртии от коронавируса скончались три пенсионерки: 82, 87 и 89 лет.

Еще 50 человек в регионе заразись COVID-19 за минувшие сутки, а 63 пациента выздоровели и их выписали.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 86 794 человека.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 32 767 случаев заболевания среди жителей. Из них 29 465 человек уже выздоровели, а 416 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 057 558 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 3 663.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Задержанному с крупной партией наркотиков 23-летнему жителю Ижевска грозит до 20 лет лишения свободы

Новый водопровод строят на улице Удмуртской в Ижевске