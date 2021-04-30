Стадион имени Галины Кулаковой построят в Завьяловском районе Удмуртии

Фото: со страницы в социальных сетях главы Удмуртии Александра Бречалова

Стадион имени прославленной лыжницы из Удмуртии Галины Кулаковой построят в Завьяловском районе. Накануне, 29 апреля, 4-кратная олимпийская чемпионка, 5-кратная чемпионка мира, 39-кратная чемпионка СССР праздновала свой день рождения. И в этот день вместе с главой Удмуртии Александром Бречаловым побывала на месте, где уже летом начнут возводить новый спортивный объект. Работы должны закончиться к октябрю 2021 года. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава Удмуртии.

Новый стадион построят на территории Италмасовской средней общеобразовательной школы. Там появятся футбольное и баскетбольное поля, установят тренажеры, а также уложат беговые дорожки. Кроме того, поставят крутую трибуну на 150 мест.

Фото: со страницы в социальных сетях главы Удмуртии Александра Бречалова

Отмечается, что проект спортивного объекта Галина Алексеевна одобрила.

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