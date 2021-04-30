График отключения горячей воды 2021 в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

Пресс-служба компании «Т Плюс» поделилась графиком отключения горячей воды в Ижевске на 2021 год. В документе подробно расписаны участки отключения, сроки начала и окончания работ, адреса, где пройдут отключения в конкретное время, и даже количество жильцов, которые на этот момент останутся без ГВС. Ознакомится с графиком отключений горячей воды в Ижевске на 2021 год можно здесь.

Кроме того, в пресс-службе компании напомнили, что во время гидравлических испытаний жителям города следует быть внимательными и избегать зоны теплотрасс и канализационных люков. В момент работ на участке возможен выброс на поверхность горячей воды.

Также специалисты предупреждают, что не стоит приближаться к воде или пару, которые выходят из-под земли и вы не знаете их происхождение.

Обо всех замеченных в период испытаний признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую информационную службу 072 (с мобил.тел.998-072).

Напомним, «Комсомолка» выяснила, когда в Ижевске отключат отопление в 2021 году.

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