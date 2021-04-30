Сухой фонта в нижней части Центральной площади Ижевска начал работать в тестовом режиме
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
Сухой пешеходный фонтан в нижней части центральной площади Ижевска, расположенном между киноцентром «Россия» и дворцом культуры «Металлург», начал работать в тестовом режиме. Площадь поверхности объекта - 132,7 квадратных метра. Специалисты регулируют оборудование гидротехнического сооружения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
Кстати, новый фонтан сохранил свою круглую форму. Однако в нем не будет традиционных струй, которые бьют из-под земли в небо. Он будет больше похож на озеро.
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
Напомним, недавно с перголы на Центральной площади Ижевска убрали качели из-за вандалов. А в скором времени должны отремонтировать пешеходную эстакаду у центральной площади Ижевска.
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