В честь 8-летия газеты «ЯСНО!» жители Ижевска могут выиграть осетинский пирог Фото: Архив «КП» в Ижевске

Бесплатная городская газета «ЯСНО!Центр» (16+) празднует свое восьмилетие и дарит подарки своим читателям. Так, СМИ решило устроить фотоконкурс, в котором может принять участие любой желающий.

Для этого жителям Ижевска необходимо сфотографироваться с газетой «ЯСНО!Центр» в руках и прислать свой снимок в редакцию. Самое креативное фото опубликуют в следующем номере, а его автор получит подарок - настоящий осетинский пирог.

Для участия в конкурсе жителям Ижевска необходимо сфотографироваться с газетой «ЯСНО!Центр» в руках Фото: Архив «КП» в Ижевске

Фото можно прислать на почту yasno@mgcentr.ru или в Viber по номеру 8 965-840-07-48. А также свои снимки вы можете оставлять в сообщениях в группе «ВКонтакте».

Организатор ИП Люкин М.П., ОГРНИП 315184100003566, Адрес 426035, Удмуртская Респ., Ижевск, Авангардная, 4Б. Сроки: 07.04.2021 - 14.05.2021. Свидетельство: ПИ № ТУ 18-00689 от 25.01.2019.

Отправкой фото вы соглашаетесь с ее опубликованием, с указанием информации об авторе, включая ФИО, город, адрес и иную информацию, содержащуюся в статье. Редакция оставляет за собой право на внесение изменений в представленный автором материал, а также право не опубликовывать представленный материал. Редакция определяет победителя, основываясь на личных убеждениях и оставляет за собой право менять правила участия без дополнительного уведомления. Запрещено присылать фотографии, которые содержат в любой форме бранные слова, непристойные и оскорбительные сравнения и выражения, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка, побуждение к противоправным действиям, а также иным способом нарушающие нормы морали и этики; имеют эротический или порнографический характер.

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