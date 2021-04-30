40 тысяч георгиевских ленточек планируют раздать в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ижевске стартовала ежегодная всероссийская акция «Георгиевская ленточка», которая продлится до 9 мая. Первыми символ уважения к ветеранам получили посетители выставки «Поезд Победы», который прибывал в столицу Удмуртии 25 апреля. Кстати, в этом году планируется раздать 40 000 ленточек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Раздачей георгиевских ленточек для всех желающих будут заниматься волонтеры в специально организованных местах:

- 3 мая с 13:00 на Центральной площади

- 3 мая с 13:00 в сквере у Вечного огня

- 4 мая с 14:00 в Парке им. Кирова

- 4 мая с 13:00 в Березовой роще

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