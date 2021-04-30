Первый официальный Чемпионат Удмуртии по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта пройдет в Удмуртии 30 апреля Фото: Диля Ахмадишина

30 апреля 2021 года в Ижевске стартует первый официальный чемпионат Удмуртии по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. Участие в нем примут спортсмены из Удмуртии, Башкортостана, Пермского края и других. Также в этом году на соревнования приедут дети-спортсмены с диагнозом ДЦП. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Соревнования по трем дисциплинам: аэротруба - акробатика вертикальная двойки, аэротруба - фристайл, аэробиатлон (тестовая дисциплина) пройдут по адресу Орджоникидзе, 1Б. Участниками станут дети от 6 до 18 лет и взрослые. Старт в 10:00, а вход для всех свободный. С подробным расписанием мероприятий можно ознакомится здесь.

Кстати, достижения спортсменов из Удмуртии зафиксированы в качестве рекорда Удмуртской Республики.

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