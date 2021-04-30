Памятник первой учительнице откроют 11 июля в Парке космонавтов в Ижевске Фото: Мария Шилова

Помните трогательную историю о первой учительнице, для которой дети решили своим трудом собрать деньги на лечение? Тогда глава армянской диаспоры в Удмуртии Мнацакан Аракелян сообщил, что, вдохновившись историей, пришла идея установить памятник. В конце мая скульптура учителя и ученика появится в Парке космонавтов, а 11 июля пройдет торжественное открытие в день празднования армянского праздника Вардавар. Сегодня Мнацакан Аракелян рассказал «Комсомолке» о работе над изображением и о предстоящим открытием.

Первые эскизы памятника появились в феврале 2021 года, а сама история берет начало ещё 10 лет назад. Ранее мы уже писали о том, как пришла идея реализовать такой монумент в Ижевске.

Фото: Мария Шилова

И вот наконец-то стало известно о точной дате, когда жители Удмуртии смогут его увидеть в полный рост. Помимо этого, армянская диаспора дополнит экспозицию фигурами алфавита.

Памятник сейчас дорабатывают на территории армянской церкви местные скульпторы. Отливать планируют здесь же из бетона. Рядом с учительницей лежит открытая книга, где появится текст на трех языках: армянском, удмуртском и русском.

Фото: Мария Шилова

«Мне звонили даже коллеги из Татарстана, Башкортостана, спрашивали, как вам удается реализовать такие проекты?» — делится глава диаспоры.

Фото: Мария Шилова

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