Фонтан на центральной площади Ижевска начнет работать в майские праздники

Фонтан на центральной площади Ижевска начнет работать 1 мая Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня, 30 апреля, светомузыкальный фонтан на центральной площади Ижевска после зимы расконсервировали специалисты. Он начнет работать в свое ежедневном режиме с 10:00 до 23:00 уже в майские праздники. Конкретная дата старта будет зависеть от погоды. Об этом журналистам сообщил начальник производственного участка МУП СПДУ Колчанов Антон.

«Фонтан пережил зиму хорошо. Мы надеялись на худшее, но все прошло отлично», - рассказывает он.

Перед запуском фонтана там почистили фильтровальные станции и насосы двигателей, так как те были забиты различным мусором с прошлого года.

Напомним, светомузыкальная программа для жителей города начинается в 20:00 и идет два часа. Ижевчане могут прослушать 15 мелодий, большинство из которых написал уроженец Удмуртии Петр Ильи Чайковский.

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