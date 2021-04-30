Андрей Волков возглавил список депутатов Госсовета Удмуртии с самым высоким доходом за 2020 год Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня, 30 апреля, Госсовет Удмуртии опубликовал данные о доходах и имуществе депутатов и их супругов по итогам 2020 года. Общий доход всех 60 народных избранников составил 640 млн 394,9 тыс рублей. Первое место в этом рейтинге занял Андрей Волков с годовым доходом в 160,5 млн рублей. Кстати, в 2019 году он занимал вторую строчку.

Андрей Волков - гендиректор ООО «Цветы Удмуртии». Он также имеет 5 земельных участков, 4 жилых дома, 2 квартиры, 2 гаража и баню. Его жена в 2020 году заработала 18 млн 857 тыс рублей.

Второе место с доходом в 73,4 млн рублей занимает Владимир Паршин, который до этого несколько лет подряд возглавлял этот рейтинг. Он является директором ООО «Инком» и владеет 133 земельными участками, 19 жилыми домами, 43 нежилыми зданиями, 2 квартирами. Владимир Паршин придвигается на автомобиле Mercedes-Benz GLE 400D 4 MATIC. Доход его супруги составил 283,8 тыс. руб.

Тройку лидеров, как и в прошлые годы, замыкает Алексей Малюк, гендиректор ООО «Удмуртская хлебная компания». Он задекларировал составил 69,6 млн рублей за 2020 год. Кроме того, он владеет 5 земельными участками, 2 нежилыми помещениями и зданиями. Кстати, его жена заработала всего на 4 млн меньше в 2020 году – 65,6 млн рублей.

В десятку самых богатых депутатов Госсовета Удмуртии также вошли Сергей Сидоров (40,8 млн), Сергей Мусинов (31 млн), Антон Кузнецов (22,7 млн), Дмитрий Лукин (20 млн), Денис Анищук (14 млн), Дмитрий Арсибеков (13,4 млн), Андрей Крюков (13 млн).

Меньше миллиона за 2020 год заработали Владимир Бодров, Ольга Новгородцева, Михаил Лебедев, Карен Манукян, Фарид Юнусов.

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