51 новый случай коронавируса выявили в Удмуртии на 1 мая

За сутки в Удмуртии выявили 51 случай коронавируса Фото: Амир Закиров

51 новый случай заболевания коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии за сутки. Выздоровели 64 человека, о летальных случаях не сообщается. Такие данные отправил оперштаб республики.

Коронавирусом заболели 26 жителей Ижевска, 6 жителей Сарапула, 4 жителя Кезского района, три жителя Воткинска, три жителя Завьяловского района, два жителя Кизнерского района, два жителя Вавожского района.

По одному случаю зарегистрировали в Алнашском, Камбарском, Малопургинском, Сарапульском районах и Можге.

87 135 жителей Удмуртии вакцинировались, 55 520 из них получили второй компонент.

На 1 мая в Удмуртии зарегистрировали 32 818 случаев коронавируса. 29 529 человек выздоровели, 416, к сожалению, скончались.

Сейчас 2 512 пациентов чувствуют себя удовлетворительно, 302 переносят болезнь в средней степени тяжести, и 59 находятся в тяжелом состоянии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, когда и где установят новые остановки

Первый официальный чемпионат Удмуртии по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта пройдет в Удмуртии 30 апреля