Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, когда и где установят новые остановки Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня на радио «Комсомольская Правда - Ижевск» в рамках проекта «Открытая власть» общественной палаты Ижевска при поддержке «Медиагруппы Центр» в прямом эфире на вопросы ижевчан ответил глава города Олег Бекмеметьев.

В нашем подкасте вы узнаете: какие пешеходные переходы реконструируют в городе? Когда и где установят новые остановочные комплексы? Когда приступят к ремонту мостовой части на Центральной площади? И на каком этапе строительство приюта для животных, который сможет размесить 450 бездомных четвероногих?

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