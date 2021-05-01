Карта распространения коронавируса на 1 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

По количеству заболевших лидирует Ижевск Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 1 мая в Удмуртии выявили 51 случай заражения коронавирусом. 64 пациента выздоровели.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 15 703

Глазов - 1 459

Воткинск - 1 378

Можга - 1 759

Сарапул - 1 220

Завьяловский район - 1 809

Алнашский район - 636

Балезинский район - 489

Вавожский район - 290

Воткинский район - 361

Глазовский район - 351

Граховский район - 196

Дебесский район - 297

Игринский район - 773

Камбарский район - 292

Каракулинский район - 213

Кезский район - 343

Кизнерский район - 338

Киясовский район - 217

Красногорский район - 315

Малопургинский район - 487

Можгинский район - 296

Сарапульский район - 386

Селтинский район - 273

Сюмсинский район - 242

Увинский район - 912

Шарканский район - 576

Юкаменский район - 286

Якшур-Бодьинский район - 493

Ярский район - 279

Вакцину от COVID-19 уже поставили 86 794 человека.

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