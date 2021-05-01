Карта распространения коронавируса на 1 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

По количеству заболевших лидирует Ижевск
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба на утро 1 мая в Удмуртии выявили 51 случай заражения коронавирусом. 64 пациента выздоровели.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 15 703
Глазов - 1 459
Воткинск - 1 378
Можга - 1 759
Сарапул - 1 220
Завьяловский район - 1 809
Алнашский район - 636
Балезинский район - 489
Вавожский район - 290
Воткинский район - 361
Глазовский район - 351
Граховский район - 196
Дебесский район - 297
Игринский район - 773
Камбарский район - 292
Каракулинский район - 213
Кезский район - 343
Кизнерский район - 338
Киясовский район - 217
Красногорский район - 315
Малопургинский район - 487
Можгинский район - 296
Сарапульский район - 386
Селтинский район - 273
Сюмсинский район - 242
Увинский район - 912
Шарканский район - 576
Юкаменский район - 286
Якшур-Бодьинский район - 493
Ярский район - 279
Вакцину от COVID-19 уже поставили 86 794 человека.
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