Следственный комитет проверит информацию о ребенке, который чуть не утонул в бассейне в Ижевске

Следственный комитет проверит информацию о ребенке, которые чуть не утонул в бассейне в Ижевске Фото: pixabay.com

Следственными органами СК России по Удмуртии организована доследственная проверка по факту появившейся в СМИ информации о пятилетнем ребенке, который чуть не утонул в бассейне одного из спортивных клубов Ижевска. В рамках следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов должны будут установить обстоятельства произошедшего. Далее будет дана юридическая оценка обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия чуть не произошла 28 апреля. Ижевчанка Полина Шилова поделилась с «Комсомолкой» историей о том, как ее сын почти утонул в бассейне. По ее мнению, такая ситуация произошла из-за халатности сотрудников и неисправности оборудования. Ребенка из воды достал отец, который прыгнул в бассейн прямо в одежде. После этого мать мальчика обратилась в полицию.

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