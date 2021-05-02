50 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии 2 мая

Вакцину от COVID-19 уже поставили 87 135 человек в Удмуртии
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По данным оперштаба на утро 2 мая в Удмуртии выявили 50 новых случаев коронавирусной инфекции. 64 пациента выздоровели и их выписали.
Вакцину от COVID-19 уже поставили 87 135 человек.
За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 32 868 случаев заболевания среди жителей. Из них 29 593 человека уже выздоровели, а 416 жителей, к сожалению, скончались.
Всего в Удмуртии провели 1 065 718 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 3 873.
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