50 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии 2 мая

Вакцину от COVID-19 уже поставили 87 135 человек в Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 2 мая в Удмуртии выявили 50 новых случаев коронавирусной инфекции. 64 пациента выздоровели и их выписали.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 87 135 человек.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 32 868 случаев заболевания среди жителей. Из них 29 593 человека уже выздоровели, а 416 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 065 718 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 3 873.

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