15 случаев горения травы произошли за первую половину дня 1 мая в Удмуртии

Из-за ветра пожары быстро распространяются Фото: Архив КП

К полудню 1 мая в Удмуртии произошло 15 случаев горения травы. Как сообщают в пресс-службе МЧС Удмуртии, жители республики часто нарушают правила пожарной безопасности: например, сжигают траву, мусор и разводят костры.

«Наибольшее количество случаев горения травы зарегистрировано в Якшур-Бодьинском районе – 4, по два случая произошло в Воткинском и Завьяловском. Нарушители будут привлечены к административной ответственности», – отмечается в сообщении.

Ситуация по пожарам обострилась из-за усилившегося ветра. Все возгорания потушили пожарные.

В МЧС Удмуртии предупреждают, что из-за сильного ветра огонь с полей может быстро перейти на населенные пункты.

Напомним, из-за ветра пострадали две женщины в Ижевске. На одну из них упало дерево в микрорайоне Металлург.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Карта распространения коронавируса на 1 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

«Доковидные» рейсы в московском направлении восстановят в аэропорту Ижевска 2 мая