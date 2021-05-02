Карта распространения коронавируса на 2 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 2 мая Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 2 мая в Удмуртии выявили 50 новых случаев коронавирусной инфекции. 64 пациента выздоровели и их выписали.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 15 716

Глазов - 1 463

Воткинск - 1 381

Можга - 1 759

Сарапул - 1 221

Завьяловский район - 1 809

Алнашский район - 638

Балезинский район - 489

Вавожский район - 290

Воткинский район - 362

Глазовский район - 357

Граховский район - 196

Дебесский район - 297

Игринский район - 773

Камбарский район - 292

Каракулинский район - 213

Кезский район - 343

Кизнерский район - 338

Киясовский район - 217

Красногорский район - 319

Малопургинский район - 487

Можгинский район - 296

Сарапульский район - 393

Селтинский район - 273

Сюмсинский район - 243

Увинский район - 913

Шарканский район - 577

Юкаменский район - 291

Якшур-Бодьинский район - 493

Ярский район - 280

Вакцину от COVID-19 уже поставили 87 135 человек.

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