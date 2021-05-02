Карта распространения коронавируса на 2 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 2 мая
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба на утро 2 мая в Удмуртии выявили 50 новых случаев коронавирусной инфекции. 64 пациента выздоровели и их выписали.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 15 716
Глазов - 1 463
Воткинск - 1 381
Можга - 1 759
Сарапул - 1 221
Завьяловский район - 1 809
Алнашский район - 638
Балезинский район - 489
Вавожский район - 290
Воткинский район - 362
Глазовский район - 357
Граховский район - 196
Дебесский район - 297
Игринский район - 773
Камбарский район - 292
Каракулинский район - 213
Кезский район - 343
Кизнерский район - 338
Киясовский район - 217
Красногорский район - 319
Малопургинский район - 487
Можгинский район - 296
Сарапульский район - 393
Селтинский район - 273
Сюмсинский район - 243
Увинский район - 913
Шарканский район - 577
Юкаменский район - 291
Якшур-Бодьинский район - 493
Ярский район - 280
Вакцину от COVID-19 уже поставили 87 135 человек.
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