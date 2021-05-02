Автомобиль чуть не упал в пруд с набережной Ижевска Фото: https://www.instagram.com/pss_izh/

1 мая в 00:30 в поисково-спасательную службу Ижевска поступил вызов. Выяснилось, что автомобиль съехал с набережной в воду и упёрлась в дно, так как воды еще не так много. На место выехали спасатели, сообщает пресс-служба ведомства.

На месте машину обследовали. К счастью, пострадавших в этой истории не было, так как люди смогли самостоятельно выбраться из повисшего на пирсе автомобиля.

Фото: https://www.instagram.com/pss_izh/

Фото: https://www.instagram.com/pss_izh/

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