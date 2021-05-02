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Здоровье2 мая 2021 10:05

Два новых медаппарата на 288 млн рублей закупили для республиканского клинического онкодиспансера Удмуртии

9 млн потратят на подготовку помещений под закупленную технику
Анна Митрофанова
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Два новых медаппарата на 288 млн рублей закупили для

Два новых медаппарата на 288 млн рублей закупили для

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Для республиканского клинического онкодиспансера Удмуртии закупили два новых линейных ускорительных комплекса стоимостью 288 млн рублей. А еще из республиканского бюджета выделили 9 млн рублей на подготовку помещений под закупленную технику. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Таким образом лечится на новом оборудовании смогут более 1,4 тысяч пациентов.

«Линейные ускорители используют для лечения новообразований различных причин возникновения болезней: легких, груди, простаты, головы, шеи», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что улучшенное изображение, которое будут получать с новых ускорителей, позволит пациентам проводить меньше времени на процедурном столе.

Сейчас техника проходит этап лицензирования. После этого сотрудников больницы научат использовать новые аппараты и диспансер будет полностью готов принимать пациентов для прохождения обследования с помощью ускорителей.

Напомним, показатель раннего выявления онкозаболеваний в Удмуртии составил 55,3%.

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