Видео: благодатный огонь прибыл в Ижевск 2 мая

Благодатный огонь прибыл в Ижевск 2 мая
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Ижевске 2 мая в 14:00, в день праздника Пасхи. «Комсомолка» поприсутствовала при этом событии.
Святыню встретили в Михаило-Архангельском кафедральном соборе. Сначала прошло богослужение, а затем Благодатный огонь раздали прихожанам.
Благодатный огонь раздали людям
Напомним, Благодатный огонь, являющийся святыней для всего христианского мира, не привозили в Ижевск в прошлом году, так как Храм Гроба Господня в Иерусалиме был закрыт в связи с пандемией коронавируса.
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