Видео: благодатный огонь прибыл в Ижевск 2 мая

Благодатный огонь прибыл в Ижевск 2 мая Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Ижевске 2 мая в 14:00, в день праздника Пасхи. «Комсомолка» поприсутствовала при этом событии.

Святыню встретили в Михаило-Архангельском кафедральном соборе. Сначала прошло богослужение, а затем Благодатный огонь раздали прихожанам.

Благодатный огонь раздали людям

Напомним, Благодатный огонь, являющийся святыней для всего христианского мира, не привозили в Ижевск в прошлом году, так как Храм Гроба Господня в Иерусалиме был закрыт в связи с пандемией коронавируса.

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