Сезон благоустройства общественных территорий стартовал в Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

29 апреля подрядчики в Удмуртии приступили к благоустройству общественных пространств в Ижевске, Глазове и Сарапуле. В столице нашей республики приступили к обновлению Центральной площади, сквера «Заречный», на который выделили 22 миллиона рублей, и территории в районе Дворца детского (юношеского) творчества, где планировалась создать парк военной техники. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того в Ижевске подрядчики вышли на работы в восьми дворах города. Всего, в 2021 году в Удмуртии должны благоустроить 84 придомовые территории.

«Мы поменяли сложившуюся в прошлые годы ситуацию с поздним выходом на объекты. Муниципальные образования заранее провели все конкурсные процедуры, что позволило подрядчикам уже сейчас в конце апреля начать работы по благоустройству. У строителей есть время, чтобы качественно выполнить взятые на себя обязательства» – комментирует министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Кстати, в этом году уже стартовало голосование за территории, которые будут благоустроены в 2022 году. Выбор могут сделать сами жители Удмуртии.

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