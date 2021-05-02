Фото: @liza_tuktik

Накануне, 1 мая, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева поделилась в своих социальных сетях серией снимков для петербургского журнала «СОБАКА.RU» (18+).

На фото девушка предстала в ярких, весенних и стильных образов на фоне розовых цветов. Образ фигуристки из Удмуртии дополнил необычный макияж в желтых тонах. А на одном из снимков она позирует с фигурными коньками в руках.

Фото: @liza_tuktik

Кстати, фото девушки собрали уже более 33 тысяч «лайков» и почти 400 комментариев. В одном из них отметилась коллега Елизаветы - Екатерина Боброва, олимпийская чемпионка 2014 года.

Фото: @liza_tuktik

«Ты такая тут другая!», - пишет известная фигуристка (орфография пунктуация автора сохранены).

Напомним, в апреле GQ вручил Елизавете Туктамышевой премию Super Women. После этого девушка впервые побывала на шоу «Вечерний Ургант», а также на программе «Пусть говорят», где рассказала о победе на командном чемпионате мира.

А «Комсомолка» рассказала о пяти вещах, за которые жители Удмуртии любят нашу землячку.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

10 фото пасхального стола жителей Ижевска в 2021 году

Погода в Ижевске: пасмурно и прохладно