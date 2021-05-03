Еще 48 случаев коронавируса выявили в Удмуртии за 2 мая

На утро 3 мая в Удмуртии выявили еще 48 случаев заражения коронавирусом Фото: Амир Закиров

По данным Оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в Удмуртии, на утро 3 мая в регионе выявили еще 48 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 16 человек старше 65 лет.

В то же время 63 человека выписали из COVID-госпиталей с выздоровлением.

На сегодняшний день, 51 пациент находится в тяжелом состоянии, у 296 человек состояние средней степени тяжести. У большинства – 2 497 пациентов – состояние здоровья удовлетворительное.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 32 916 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. 29 656 человек выздоровели, 416 – скончались.

Всего в Удмуртии проведено 1 068 744 исследования на коронавирус, за последние сутки – 3 026.

Вакцинировано 87 135 жителей региона. 55 520 из них – двукратно.

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