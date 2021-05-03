Ижевчанка, которую придавило деревом, скончалась в больнице

Трагедия произошла 1 мая на улице Металлистов в Ижевске Фото: социальные сети

75-летняя пожилая женщина из Ижевска скончалась в больнице из-за тяжелой травмы головы. Причиной трагедии стало упавшее на нее дерево.

Напомним, несчастный случай произошел 1 мая на улице Металлистов. Падению дерева способствовал сильный ветер.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Минздрава Удмуртии, женщина скончалась в больнице в тот же день. Врачи диагностировали у нее тяжелую черепно-мозговую травму.

Ранее также сообщалось о переломах голени и предплечья у пострадавшей.

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