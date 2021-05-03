Двух черепах выкинули из окна многоэтажки в Ижевске

Ижевчанин нашел черепах с расколотыми панцирями Фото: Группа «ИГГС» «ВКонтакте»

Вечером 2 мая житель Ижевска обнаружил у дома на улице Ворошилова двух черепах с расколотыми панцирями. Мужчина предположил, что животных скинули с окна многоэтажки, и попросил помощи ижевчан в группе «Ижевск Где Гай стоят» «ВКонтакте».

«Помогите пожалуйста, нашёл двух черепах, выкинули с высотки, что делать не знаю», — написал Александр (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.Ред.).

Пользователи соцсети отметили, что на фото – красноухие черепахи. По замечаниям ижевчан, такие травмы могут быть критичными для черепах, а шансов на спасение мало.

«У них уже наверняка все органы отбиты, раз даже панцирь треснул, скорее всего долго они не протянут», – написала Анна.

«Панцирь, это скелет черепахи. Травмы, боюсь, критичные», – добавил Ренат.

Тем не менее, люди пытались помочь советами, контактами ветеринаров и даже транспортировкой пострадавших черепах в клинику.

Александр сообщал подписчикам группы о состоянии черепах – обе они шевелились и пили воду. Однако к утру пресмыкающиеся погибли.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ижевчанка, которую придавило деревом, скончалась в больнице

В Удмуртии выявили еще 48 случаев коронавируса