Карта распространения коронавируса на 3 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 3 мая 2021 года Фото: pixabay.com

По данным Оперштаба Удмуртии, к утру 3 мая на территории региона выявили еще 48 случаев заражения коронавирусной инфекции.

Диагноз подтвердился у 31 жителя Ижевска, шести жителей Балезинского района, четырех жителей Глазова, двух жителей Воткинска, двух жителей Глазовского района, по одному случаю зарегистрировано в Камбарском, Красногорском, Сарапульском районах.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 15 747

Глазов - 1 467

Воткинск - 1 383

Можга - 1 759

Сарапул - 1 221

Завьяловский район - 1 809

Алнашский район - 638

Балезинский район - 495

Вавожский район - 290

Воткинский район - 362

Глазовский район - 359

Граховский район - 196

Дебесский район - 297

Игринский район - 773

Камбарский район - 293

Каракулинский район - 213

Кезский район - 343

Кизнерский район - 338

Киясовский район - 217

Красногорский район - 320

Малопургинский район - 487

Можгинский район - 296

Сарапульский район - 394

Селтинский район - 273

Сюмсинский район - 243

Увинский район - 913

Шарканский район - 577

Юкаменский район - 291

Якшур-Бодьинский район - 493

Ярский район - 280

Вакцину от COVID-19 уже поставили 87 135 человек.

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