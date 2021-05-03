Карта распространения коронавируса на 3 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 3 мая 2021 года Фото: pixabay.com
По данным Оперштаба Удмуртии, к утру 3 мая на территории региона выявили еще 48 случаев заражения коронавирусной инфекции.
Диагноз подтвердился у 31 жителя Ижевска, шести жителей Балезинского района, четырех жителей Глазова, двух жителей Воткинска, двух жителей Глазовского района, по одному случаю зарегистрировано в Камбарском, Красногорском, Сарапульском районах.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 15 747
Глазов - 1 467
Воткинск - 1 383
Можга - 1 759
Сарапул - 1 221
Завьяловский район - 1 809
Алнашский район - 638
Балезинский район - 495
Вавожский район - 290
Воткинский район - 362
Глазовский район - 359
Граховский район - 196
Дебесский район - 297
Игринский район - 773
Камбарский район - 293
Каракулинский район - 213
Кезский район - 343
Кизнерский район - 338
Киясовский район - 217
Красногорский район - 320
Малопургинский район - 487
Можгинский район - 296
Сарапульский район - 394
Селтинский район - 273
Сюмсинский район - 243
Увинский район - 913
Шарканский район - 577
Юкаменский район - 291
Якшур-Бодьинский район - 493
Ярский район - 280
Вакцину от COVID-19 уже поставили 87 135 человек.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Двух черепах выкинули из окна многоэтажки в Ижевске
Ижевчанка, которую придавило деревом, скончалась в больнице