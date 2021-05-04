Погода в Ижевске 4 мая: облачно с прояснениями и до +26°С

Погода в Ижевске 4 мая Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! В очередной выходной день будет тепло, но ветрено. Магнитное поле спокойное. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 4 мая.

По прогнозам Яндекс.Погоды, во вторник днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +23..+26°С. Ветер южный, 8 м/с.

К вечеру пойдут дожди, но ветер утихнет и будет дуть в западном направлении со скоростью 3,1 м/с. Столбик термометра опуститься до +9...+14°С.

Продолжаем отмечать майские выходные!

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