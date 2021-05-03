В 2021 году в Ижевске организуют три площадки для выгула собак Фото: pixabay.com
В этом году в Ижевске появятся три площадки для выгула собак. Как сообщает пресс-служба Администрации города, их организуют около дома №80 по ул. Оружейника Драгунова, на ул. Берша и в микрорайоне А-10 на ул. Ильфата Закирова.
«Под площадки для выгула собак готовы девять участков в разных районах Ижевска. На их строительство из бюджета выделено 4 млн рублей. Этой суммы хватит на организацию 3 площадок рассказал Глава Ижевска Олег Бекмеметьев», – сообщили в пресс-службе.
Сейчас специалисты общаются с заводчиками, выясняя нюансы благоустройства.
Напомним, в прошлом году площадки для выгула собак появились в парке «Тишино» и на Заречном шоссе.
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