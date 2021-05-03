«Капсулу времени» заложат в Сквере Победы в Ижевске

Эскиз будущей стелы «Город трудовой доблести в Ижевске» Фото: izh.ru

8 мая, в 20:30, в Ижевске состоится торжественная церемония закладки «Капсулы времени». Её заложат в Сквере Победы – месте, где будет установлена стела «Город трудовой доблести».

В пресс-службе Администрации города Ижевска сообщили, что в «Капсулу времени» поместят послание потомкам. Вскрыть его предполагают в 2045 году, в год 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На торжественное мероприятие придут ветераны войны и труженики тыла, почетные ижевчане и представители предприятий, благодаря которым Ижевску присвоили почетное звание «Город трудовой доблести».

«Именно они приближали Победу, работая в цехах заводов, на полях, в госпиталях, – говорится в сообщении пресс-службы. – Участников праздника ждет красочное проекционно-световое мероприятие, которое позволит представить архитектурно-художественное решение будущей стелы – ее масштабы и смысловое наполнение».

Эскиз будущей стелы «Город трудовой доблести в Ижевске» Фото: izh.ru

Эскиз будущей стелы «Город трудовой доблести в Ижевске» Фото: izh.ru

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено Ижевску 2 июля 2020 года.

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