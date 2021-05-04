Более 500 человек пострадали от укусов клещей в Удмуртии с начала сезона в 2021 году Фото: pixabay.com

Более 500 человек пострадали от укусов клещей в Удмуртии с начала сезона в 2021 году. Среди них 167 детей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

Большинство пострадавших выявили в Ижевске - 235 случаев или 44% от всех обратившихся жителей. Кроме того, случаи присасывания также зафиксированы Можгинском, Увинском, Шарканском и Игринском районах.

Стоит отметить, что 11 из 355 исследованных клещей были переносчиками клещевого энцефалита.

Кстати, прививку от этой болезни в 2021 году уже поставили 49609 жителей Удмуртии.

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