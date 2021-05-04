24-летний житель Удмуртии обвиняется в изнасиловании и избиении до смерти своей 34-летней сожительницы Фото: pixabay.com

Ранее судимый 24-летний житель Селтинского района Удмуртии обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей, ее изнасиловании и незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщает СУ СК по республике.

Жертвой молодого человека стала 34-летняя сожительница. В тот день они выпивали в одном из кафе в селе Селты, после чего пошли домой. По дороге между ними произошел конфликт и обвиняемый начал избивать свою знакомую. После этого он изнасиловал ее.

Женщина скончалась от полученных травм. А молодой человек проник в чужой дом и оттуда сам позвонил в полицию, чтобы рассказать о произошедшем.

С учетом собранных следствием доказательств обвиняемый взят под стражу. Ведется расследование уголовного дела.

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