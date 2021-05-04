43 медика из Удмуртии отмечены наградами Президента России за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией Фото: pixabay.com

20 июня, в День медицинского работника, 43 медикам из Удмуртии вручат высокие награды от президента России Владимира Путина за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Такой указ подписал глава государства, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Почетными грамотами и благодарностями будут награждены врачи, медсестры, фельдшеры и врачи скорой помощи, заведующие лабораториями, акушерки, работавшие в ковид-центрах Удмуртии.

«Среди награжденных главный врач Республиканской инфекционной клинической больницы Игорь Дьяченко, главный врач Станции скорой медицинской помощи Олег Прузан, главный внештатный инфекционист Минздрава Удмуртии Марина Петренко, фельдшер скорой помощи, первым в республике начавший работать в ковид-бригаде Николай Салтыков, акушерки ижевского роддома №5 Елена Гурьева и Галина Мерзлякова, медицинская сестра Шарканской районной больницы Надежда Михайлова, заведующие отделениями 1РКБ Оксана Стародубцева и Павел Тверитнев, и многие другие медики республики», - говорится в сообщении.

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