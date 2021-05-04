Двое мужчин и женщина скончались от коронавируса 4 мая в Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 4 мая в Удмуртии от коронавируса скончались три пенсионера: женщине был 71 год, мужчинам - 64 года и 76 лет.

Еще 48 человек в регионе заразись COVID-19 за минувшие сутки, а 62 пациента выздоровели и их выписали.

Вакцину от COVID-19 уже поставили 87 135 человека.

За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 32 964 случаев заболевания среди жителей. Из них 29 718 человек уже выздоровели, а 419 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 071 474 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 2 730.

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