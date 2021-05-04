28-летний водитель «Honda» погиб в опрокинувшемся в кювет автомобиле в Шарканском районе Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Страшное ДТП произошло вечером 2 мая на 4 км трассы «с.Шаркан – д. Старое Ягино» Шарканского района Удмуртии. 28-летний водитель автомобиля «Honda» не справился с управлением и съехал с дороги. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

После этого автомобиль перевернулся.

Водитель после такой аварии, к сожалению, не выжил.

На фото с места ДТП видно, что на место выезжали спасатели на пожарной машине.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Житель Ижевска избил трубой по голове 16-летнего приятеля своей дочери

Летний график закрытия детских садов на 2021 год изменился в Ижевске