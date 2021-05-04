28-летний водитель «Honda» погиб в опрокинувшемся в кювет автомобиле в Шарканском районе Удмуртии
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Страшное ДТП произошло вечером 2 мая на 4 км трассы «с.Шаркан – д. Старое Ягино» Шарканского района Удмуртии. 28-летний водитель автомобиля «Honda» не справился с управлением и съехал с дороги. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.
После этого автомобиль перевернулся.
Водитель после такой аварии, к сожалению, не выжил.
На фото с места ДТП видно, что на место выезжали спасатели на пожарной машине.
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