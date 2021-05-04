Летний график закрытия детских садов на 2021 год изменился в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ижевске изменили летний график закрытия детских садов на 2021 год. Соответствующий приказ появился на сайте администрации города. На время закрытия дошкольных учреждений родителям предложат альтернативные варианты.

В Индустриальном районе все лето будет работать лишь один детский сад. А три садика закроют на весь сезон из-за замены окон. 22 учреждения будут работать с 01.06.2021 по 30.06.2021, а еще 23 - с 01.07.2021 по 30.07.2021.

В Ленинском районе два детских сада проработаю все лето, а три - закроют на весь сезон. С 01.06.2021 по 30.06.2021 работает 16 детсадов, а с 01.07.2021 по 30.07.2021 работают 17 детсадов.

В Октябрьском районе летом проведут ремонт кровли и замену окон в 3 детсадах, которые и будут закрыты. Отмечается, что с 01.06.2021 по 30.06.2021 работает 20 детсадов, а еще 19 учреждений - с 01.07.2021 по 30.07.2021.

В Первомайском районе работать будут с 01.06.2021 по 30.06.2021 работает 15 детсадов, а с 01.07.2021 по 30.07.2021 - 19 детсадов. Также на капитальный ремонт кровли и замену окон будут закрыты четыре садика.

И наконец, в Устиновском районе будет закрыт один детсад, 18 учреждений работают с 01.06.2021 по 30.06.2021, и еще 21 - будет открыто - с 01.07.2021 по 30.07.2021.

Ознакомится с подробностями изменения летнего графика закрытия детских садов в Ижевске в 2021 году можно здесь.

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