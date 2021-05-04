Карта распространения коронавируса на 4 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 4 мая
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба на утро 4 мая в Удмуртии от коронавируса скончались три пенсионера: женщине был 71 год, мужчинам - 64 года и 76 лет.
Еще 48 человек в регионе заразись COVID-19 за минувшие сутки, а 62 пациента выздоровели и их выписали.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 15 767
Глазов - 1 467
Воткинск - 1 384
Можга - 1 762
Сарапул - 1 224
Завьяловский район - 1 815
Алнашский район - 638
Балезинский район - 495
Вавожский район - 290
Воткинский район - 362
Глазовский район - 359
Граховский район - 196
Дебесский район - 297
Игринский район - 773
Камбарский район - 293
Каракулинский район - 213
Кезский район - 343
Кизнерский район - 338
Киясовский район - 217
Красногорский район - 320
Малопургинский район - 488
Можгинский район - 296
Сарапульский район - 394
Селтинский район - 273
Сюмсинский район - 244
Увинский район - 920
Шарканский район - 577
Юкаменский район - 296
Якшур-Бодьинский район - 494
Ярский район - 280
Вакцину от COVID-19 уже поставили 87 135 человека.
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