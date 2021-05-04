Карта распространения коронавируса на 4 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 4 мая Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 4 мая в Удмуртии от коронавируса скончались три пенсионера: женщине был 71 год, мужчинам - 64 года и 76 лет.

Еще 48 человек в регионе заразись COVID-19 за минувшие сутки, а 62 пациента выздоровели и их выписали.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 15 767

Глазов - 1 467

Воткинск - 1 384

Можга - 1 762

Сарапул - 1 224

Завьяловский район - 1 815

Алнашский район - 638

Балезинский район - 495

Вавожский район - 290

Воткинский район - 362

Глазовский район - 359

Граховский район - 196

Дебесский район - 297

Игринский район - 773

Камбарский район - 293

Каракулинский район - 213

Кезский район - 343

Кизнерский район - 338

Киясовский район - 217

Красногорский район - 320

Малопургинский район - 488

Можгинский район - 296

Сарапульский район - 394

Селтинский район - 273

Сюмсинский район - 244

Увинский район - 920

Шарканский район - 577

Юкаменский район - 296

Якшур-Бодьинский район - 494

Ярский район - 280

Вакцину от COVID-19 уже поставили 87 135 человека.

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