16-летний подросток без прав пострадал при падении с мотоцикла в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Утром 2 мая 2021 года на 29 км трассы «Камбарка - Ершовка» Камбарского района Удмуртии 16-летний подросток упал с мотоцикла «ИЖ». Несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу, сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

В результате аварии мотоцикл оказался в кювете, что видно на фото с места ДТП.

Отмечается, что транспортное средство не имело государственного регистрационного знака, а сам молодой человек находился за рулем без прав.

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